Puglia: avviso per ristrutturazione e riconversione vigneti

Pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’intervento “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, previsto dal Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo (Pns) per la campagna 2025/2026.

L’intervento è finalizzato a incentivare il rinnovamento degli impianti viticoli, migliorare la qualità delle produzioni, favorire l’adeguamento alle esigenze del mercato e rafforzare la competitività delle aziende agricole. In particolare, il sostegno è rivolto alla realizzazione e riconversione di vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica protetta (IG), in coerenza con i disciplinari di produzione.

Il provvedimento definisce le disposizioni regionali di attuazione per le risorse afferenti alla campagna 2026/2027, assicurando continuità agli interventi strategici nel settore.

“I nuovi investimenti sulla ristrutturazione e riconversione dei vigneti rappresentano una leva fondamentale per accompagnare l’evoluzione del comparto vitivinicolo pugliese", dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo rurale Francesco Paolicelli. "La nostra regione esprime già livelli di eccellenza riconosciuti, ma possiede margini di crescita ancora straordinari, soprattutto sui mercati internazionali. Con questo avviso vogliamo sostenere le imprese in un percorso di innovazione e qualificazione strutturale, capace di coniugare identità territoriale, sostenibilità e competitività. Investire oggi nei vigneti significa rafforzare il valore delle nostre produzioni domani e consolidare il posizionamento del vino pugliese nel mondo”.

Possono accedere ai contributi le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che dispongono di autorizzazioni al reimpianto (o reimpianto anticipato) in corso di validità. I richiedenti devono essere titolari di impresa agricola attiva, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese o agli albi previsti, secondo la forma giuridica di appartenenza.

Il sostegno pubblico copre fino al 50% dei costi ammissibili per le operazioni di ristrutturazione e riconversione, determinati sulla base delle tabelle standard dei costi unitari (Tscu) elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e Ismea e certificate dal Crea. È inoltre prevista una compensazione forfettaria per la perdita di reddito pari a 5000 euro per ettaro, riconosciuta per una sola annualità nei casi di estirpazione e reimpianto.

L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche europee di sostegno al settore vitivinicolo, con l’obiettivo di favorire una produzione sempre più orientata alla qualità, all’efficienza e alla sostenibilità, valorizzando al contempo il patrimonio viticolo regionale.