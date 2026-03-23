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Acea celebra l'acqua con la maratona
La Rome Marathon si è svolta in occasione della Giornata mondiale dell’acqua
È come riempire una piscina olimpionica ogni 2 minuti. È la quantità di acqua potabile che Acea distribuisce ogni giorno attraverso le proprie reti: 1,64 miliardi di litri, pari a oltre 19.000 litri al secondo. Un flusso continuo che ogni giorno garantisce acqua di qualità a 11 milioni di cittadini, sostenendo la vita quotidiana delle città e dei territori in 8 regioni italiane. Con queste credenziali Acea,...
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EFA News - European Food Agency
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