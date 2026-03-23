Acea celebra l'acqua con la maratona

È come riempire una piscina olimpionica ogni 2 minuti. È la quantità di acqua potabile che Acea distribuisce ogni giorno attraverso le proprie reti: 1,64 miliardi di litri, pari a oltre 19.000 litri al secondo. Un flusso continuo che ogni giorno garantisce acqua di qualità a 11 milioni di cittadini, sostenendo la vita quotidiana delle città e dei territori in 8 regioni italiane. Con queste credenziali Acea,...