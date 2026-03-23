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Coca Cola si allea con Panini per i mondiali di calcio in Usa
Per la 1a volta le figurine FIFA World Cup sono disponibili con le bottiglie di Coca-Cola
Mentre cresce l'attesa per la Coppa del Mondo di calcio 2026 che si svolgerà dall'11 giugnoi al 19 luglio negli Stati Uniti, Coca-Cola Nord America si prepara ad affrontare l'evento siglando "una partnership senza precedenti" con Panini America. La filiale Usa della strorica società fondata a Modena nel 1961 dai fratelli Panini, partner esclusivo della FIFA per le figurine e le carte collezionabili uf...
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EFA News - European Food Agency
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