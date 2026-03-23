Via libera all'applicazione del Contratto integrativo Lidl Italia

Via libera all’applicazione del Contratto integrativo aziendale Lidl Italia: oltre il 98% delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno partecipato alle numerose assemblee in tutta Italia ha approvato l’ipotesi di accordo sottoscritta il 20 febbraio scorso, al termine della consultazione referendaria conclusasi il 19 marzo. Lo sottolineano in un comunicato ufficiale le tre sigle sindacali Filcams Cgi...