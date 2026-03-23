Valfrutta Vitalità: nuova linea per il benessere quotidiano

Sei referenze per un’unica gamma dedicata alla salute e al benessere fisico. Valfrutta rinnova la propria offerta nel segmento dei succhi di frutta funzionali e presenta Valfrutta Vitalità, la nuova linea che verrà distribuita a partire dalla primavera. Valfrutta Vitalità si compone di sei referenze, ciascuna caratterizzata da una specifica promessa funzionale legata al benessere quotidiano: dalle difese immunitarie al supporto per il sistema cardio-vascolare, dall’equilibrio intestinale all’apporto proteico, fino alle nuove proposte con collagene e con frutta e verdura.

“Con Valfrutta Vitalità vogliamo aiutare le persone a prendersi cura di sé attraverso l’alimentazione", spiega Mario Panzani, Marketing manager Retail beverage Conserve Italia. "Abbiamo riunito sotto un’unica gamma le nostre proposte funzionali più apprezzate, migliorando alcune ricette e introducendo nuove referenze per offrire al consumatore un assortimento più moderno e in sintonia con i bisogni salutistici che oggi guidano sempre di più le scelte di acquisto”.

Tutte le referenze della gamma, proposta nel formato Tetra Gemina da 1 litro, sono senza zuccheri aggiunti e presentano una percentuale di frutta compresa tra il 50% e il 97%, con ricette rinnovate e una comunicazione dei benefici chiara ed efficace in etichetta. Il nuovo packaging, caratterizzato dal colore bianco e da una grafica moderna con il frutto principale in primo piano, richiama il mondo della salute e punta a rendere immediatamente riconoscibile la funzione di ciascun prodotto.

Tra new entry e ricette aggiornate, le sei referenze di Valfrutta Vitalità coprono i principali bisogni di benessere individuati dalle ricerche di mercato:

- Con collagene, novità della gamma dal gusto tropicale, è pensato per contribuire alla protezione di pelle, capelli e unghie grazie alla presenza di collagene, vitamina C, niacina e zinco;

- Per le tue difese, con arancia, carota, limone e passion fruit, apporta vitamine A, C, D, E e zinco a supporto del sistema immunitario;

- Per il tuo cuore, a base di melograno, contiene tiamina e ferro, favorendo la corretta funzione cardiaca.

- Per il tuo equilibrio, altra novità assoluta a base di mela, prugna e mirtillo, combina frutta e fibre per favorire la regolarità intestinale grazie a calcio e tiamina;

- Il tuo veggie, con mela, mango, carota e zucca, in una ricetta con il 90% di frutta e verdura;

- Il tuo proteico, con mela, frutti di bosco e avena, è pensato per chi desidera un supporto nutrizionale suppletivo quotidiano grazie alla presenza di 30 grammi di proteine vegetali per litro.

Il lancio di Valfrutta Vitalità rappresenta un passaggio importante nella strategia del marchio nel comparto beverage. Il mercato dei succhi di frutta in Italia richiede oggi un’offerta in linea con le nuove abitudini alimentari, sempre più orientate verso prodotti che uniscono gusto, naturalità e benefici nutrizionali. “Il consumatore moderno è sempre più informato e attento alla qualità di ciò che porta in tavola", conclude Panzani. "Per questo abbiamo lavorato su ricette equilibrate e su una comunicazione molto trasparente delle proprietà nutrizionali, mantenendo al centro la qualità della frutta e la sua naturalità, che restano gli elementi distintivi del marchio Valfrutta”.