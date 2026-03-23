Italia-Asia Centrale: nuove prospettive cooperazione agroalimentare

Ha preso il via oggi a Tashkent, in Uzbekistan, il Business Forum Italia–Asia Centrale, fortemente voluto dal ministro Francesco Lollobrigida, organizzato dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in collaborazione con l’Agenzia Ice. L’iniziativa rappresenta un momento strategico di confronto e cooperazione tra l’Italia e i Paesi dell’Asia Centrale.

"Il Sistema Italia si presenta in modo unitario e strutturato, portando a Tashkent istituzioni, università, centri di ricerca, enti vigilati e imprese, con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità di collaborazione, favorire lo scambio di competenze e accompagnare la crescita dei partner locali attraverso modelli sostenibili e innovativi", spiega una nota del Masaf. Il Business Forum coinvolge, oltre all’Uzbekistan, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Azerbaigian, rafforzando il dialogo tra l’Italia e l’intera area centroasiatica.

"Questo incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo e confronto tra istituzioni e mondo produttivo, pensato per rafforzare la cooperazione e individuare nuove opportunità di collaborazione tra l'Italia, i Paesi dell'Asia Centrale e l’Azerbaijan. Partecipano oltre 60 aziende, una rappresentanza qualificata dell’eccellenza italiana nei settori dell’innovazione, dell’agricoltura rigenerativa e della digitalizzazione dei sistemi agroalimentari”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo alla plenaria del Business Forum. “Grazie anche al lavoro svolto insieme all’Ice e alle agenzie Simest e Sace, esistono concrete opportunità di collaborazione per sviluppare ancora di più questo partenariato strategico. Questo business forum può segnare un passo significativo in tale direzione, avviando collaborazioni agroindustriali di valore, capaci di rafforzare la sovranità alimentare promuovere sistemi agricoli sostenibili e contribuire in modo significativo alla sicurezza alimentare nel mondo".

I lavori si sono aperti oggi con una sessione istituzionale di alto livello, alla quale prenderanno parte il ministro Francesco Lollobrigida e i ministri e i viceministri dei Paesi dell’Asia Centrale. Seguiranno gli interventi del presidente dell’Agenzia Ice Matteo Zoppas, del presidente di Sace Guglielmo Picchi, e dell’amministratore delegato e direttore generale di Simest Regina Corradini D’Arienzo.

La giornata di martedì 24 sarà invece incentrata sugli incontri tra aziende e istituzioni.

È prevista la partecipazione di oltre 60 imprese italiane, attive nei settori agricolo, agroalimentare e agroindustriale e rappresentative di quasi tutte le regioni italiane.

Saranno inoltre presenti le principali agenzie pubbliche per l’internalizzazione delle imprese e gli enti vigilati del Ministero, tra cui Crea, Agea e Ismea, insieme alle maggiori organizzazioni agricole italiane, a testimonianza di una presenza ampia e qualificata del Sistema Italia.

Nascerà “l’Alleanza euroasiatica delle università e della ricerca”, tra gli Istituti italiani e quelli dei Paesi dell’Asia Centrale per collaborare sul clima, sulla sicurezza alimentare e le tecnologie agroalimentari, promuovendo ricerca congiunta, formazione avanzata, mobilità dei ricercatori e innovazione.

Il Forum di due giorni si articola lungo due principali direttrici: il Business Forum e il Forum scientifico istituzionale, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione nei settori agroalimentare, tecnologico e della ricerca. Sono previsti 14 tavoli di lavoro, di cui 10 dedicati al business e 4 alla cooperazione scientifica, oltre alla formalizzazione di nuovi accordi e al consolidamento di partenariati già avviati.