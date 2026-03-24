Enpaia: nuovo modello di rendicontazione a servizio delle imprese

Oltre 400 milioni di euro investiti nell'economia reale a sostegno delle imprese agroalimentari italiane. E' uno dei dati che emerge dal primo Bilancio Sociale presentato dalla Fondazione Enpaia. Il documento inaugura un nuovo modello di trasparenza e rendicontazione per il settore agricolo, in un contesto globale segnato da transizione digitale e ambientale, tensioni geopolitiche e trasformazioni delle filiere produttive.

A margine della presentazione del bilancio tenutasi presso la sede della Luiss Business School a Villa Blanc, EFA News ha raccolto i commenti di: Roberto Diacetti, direttore generale della Fondazione Enpaia; Giorgio Piazza, presidente della Fondazione Enpaia; Giovanni Mininni, segretario generale Flai-Cgil.

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