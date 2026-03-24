Granoro accelera su sostenibilità e digitalizzazione

Innovazione tecnologica, riduzione dei consumi energetici ed efficientamento dei processi produttivi: sono questi i pilastri del piano di investimenti su cui Granoro ha concentrato maggiormente le risorse per rendere il proprio modello industriale sempre più sostenibile e digitalizzato e orientarlo alle nuove esigenze di efficienza e trasparenza.Dal 2022 ad oggi, quindi il percorso di rinnovamento...