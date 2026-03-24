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Granoro accelera su sostenibilità e digitalizzazione
Efficienza energetica al centro di un piano di investimenti per oltre 18 mln euro
Innovazione tecnologica, riduzione dei consumi energetici ed efficientamento dei processi produttivi: sono questi i pilastri del piano di investimenti su cui Granoro ha concentrato maggiormente le risorse per rendere il proprio modello industriale sempre più sostenibile e digitalizzato e orientarlo alle nuove esigenze di efficienza e trasparenza.Dal 2022 ad oggi, quindi il percorso di rinnovamento...
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EFA News - European Food Agency
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