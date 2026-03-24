Barilla: "Biscotti di felicità" in oltre 100 piazze italiane

“Aiutaci a moltiplicare la felicità”. È questo il motto che ha contraddistinto la prima, grande mobilitazione nazionale per la raccolta fondi “Biscotti di Felicità”, organizzata da Dynamo Camp con il supporto di Barilla, il 14 e 15 marzo in oltre 100 piazze italiane. Grazie al coinvolgimento dei cittadini e all’impegno dei volontari in 2 giorni sono state distribuite 31mila biscottiere in edizione limitata, contenenti una confezione di biscotti donati da Barilla: un traguardo reso possibile grazie all’azione coordinata dello staff Dynamo con i circa 3.000 volontari, tra cui 200 dipendenti Barilla, impegnati in un grande gesto di solidarietà.

L’iniziativa ha avuto un duplice obiettivo: raccogliere fondi per sostenere i programmi di Dynamo dedicati a bambini, ragazzi e famiglie con patologie gravi o croniche, e sensibilizzare il pubblico sul grave isolamento personale, sociale ed economico che queste famiglie affrontano ogni giorno. Milano si è rivelata piazza simbolo di partecipazione facendo registrare tra i numeri più alti di biscottiere distribuite, con oltre 600 solo a Piazza Wagner.

Francesco Cuccia, 44 anni, sostenitore Dynamo e referente proprio Piazza Wagner, racconta: “Un risultato che deriva dalla passione e dall'impegno di oltre 25 volontari nel raccontare con entusiasmo quanto sia unico Dynamo Camp, della sensibilità dei cittadini di Milano e del supporto di un grande comunità parrocchiale”.

Anche il centro Italia ha offerto testimonianze di grande calore. Luna Troiani, 21 anni, volontaria Dynamo Camp in piazza a Perugia, commenta: “Mi sono trovata molto bene, con volontari eccezionali, constatando una forte unione. Sono state presenti ad aiutare anche famiglie Dynamo, tutte portando amici; una ragazza Sibling ha portato le sue compagne di classe. Sono stati giorni di gioia”

Il trasporto dei volontari è arrivato anche dalle piazze dove Barilla è presente con i suoi stabilimenti produttivi: a Parma, sede principale dell’azienda, Isidoro Colluto, 51 anni, volontario e referente a La Galleria, ha ricordato con emozione la sua esperienza: “Partecipando con tutta la mia famiglia e i ragazzi, abbiamo vissuto momenti unici di gioia e altruismo. Vedere gli occhi lucidi e sentire il calore delle persone che si avvicinavano a sostenere questa iniziativa è stato davvero commovente. Le cose belle sono la cura dell’anima, per noi e per i ragazzi di Dynamo”.

Anche negli stabilimenti del Sud, come Melfi, l’entusiasmo è stato contagioso. Cinzia Sini, volontaria Barilla, racconta: “È stato emozionante vedere come una piccola città come Melfi sia riuscita a muovere tanta solidarietà. Piccola piazza, grande cuore: questo è il segno che la generosità non conosce dimensioni”.

La raccolta fondi prosegue in eventi del network Dynamo e online (Biscotti di Fecilità - Regali Solidali Dynamo Camp): grazie alle diverse attività organizzate da Dynamo Camp, si prevedere che la distribuzione delle 40.000 biscottiere sia completata entro l’estate, portando un sostegno concreto alle famiglie e regalando sorrisi e momenti di gioia a bambini e ragazzi ospiti dei programmi Dynamo.