Afta epizootica: UE sostiene Cipro

Mentre Cipro continua a combattere le conseguenze dell'epidemia di afta epizootica di febbraio, la Commissione europea ha mobilitato la sua scorta strategica di forniture di emergenza, rescEU, per sostenere la risposta in corso. La mobilitazione fa seguito a una richiesta di assistenza da parte delle autorità cipriote attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. Comprende disinfettanti, dispositivi di protezione individuale, tute monouso, mascherine, copriscarpe e altri elementi essenziali per frenare l'ulteriore diffusione del virus.

Cipro ha collaborato strettamente con la Commissione fin dall'inizio dell'epidemia. La Commissione ha già mobilitato l'assistenza fornendo oltre un milione di dosi di vaccino per l'intera isola dalla banca di vaccini dell'UE e tre dispiegamenti di una squadra di emergenza veterinaria dell'UE, che ha fornito raccomandazioni e competenze su misura sul campo. Il commissario Várhelyi ha inoltre visitato Cipro all'inizio di questo mese per sottolineare la piena solidarietà della Commissione nei confronti di Cipro nell'affrontare questa epidemia.

"L'afta epizootica è una delle malattie animali più contagiose conosciute", ha dichiarato Olivér Várhelyi, commissario per la Salute e il benessere degli animali. "La sua gestione richiede un'azione rapida e decisa basata sulla scienza veterinaria e su protocolli internazionali di lunga data. Queste misure sono necessarie per proteggere il bestiame sano, contenere il focolaio e consentire la ripresa della produzione in modo sicuro. Siamo pienamente mobilitati per sostenere Cipro. Abbiamo già fornito competenze veterinarie, sostegno di laboratorio e oltre un milione di dosi di vaccino dalla banca dei vaccini dell'UE, e l'UE contribuirà anche alla compensazione finanziaria per gli agricoltori e gli operatori interessati".

"L'Europa non aspetta che le crisi si intensifichino", ha dichiarato Hadja Lahbib, commissaria responsabile per la Gestione delle crisi. "Con rescEU agiamo tempestivamente e in piena solidarietà con Cipro. Stiamo fornendo un sostegno concreto sul campo, contribuendo a contenere l'epidemia e a proteggere sia i mezzi di sussistenza che la salute pubblica. Questo è il significato pratico di un'Unione della preparazione: gli Stati membri possono contare sull'Europa quando conta di più".

Il centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE è pronto a mobilitare ulteriore assistenza, se richiesto.