Tuttofood. Fitto: "Vetrina dell'eccellenza europea e italiana"

"L'export agroalimentare europeo continua a dimostrarsi solido e resiliente.

Nonostante un contesto globale complesso, il settore conferma il proprio ruolo centrale, contribuendo in modo significativo alla crescita economica dell'Unione e alla sua proiezione internazionale e questo risultato è il frutto del lavoro delle nostre imprese". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto in un videomessaggio proiettato alla conferenza "Il settore agroalimentare europeo in un contesto geopolitico in evoluzione: competitività e opportunità" ospitata dal Parlamento Europeo.

L'evento in questione è promosso da Tuttofood, fiera che, afferma Fitto, rappresenta una "vetrina dell'eccellenza europea e italiana, ma soprattutto uno strumento concreto di apertura verso il mondo". Secondo il vicepresidente dell'UE, le aziende europee e, ancor più, quelle italiane, "sono altamente competitive e riconosciute a livello globale per qualità, sicurezza alimentare, capacità di innovazione e forte identità territoriale". Alla luce di ciò, ha concluso Fitto, "è fondamentale che l'Europa continui a sostenere il comparto con una visione chiara e strumenti adeguati".



