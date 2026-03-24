Alluvioni Sud e Isole: Ismea eroga interventi straordinari

Con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.

Da qui gli interventi straordinari adottati da Ismea per sostenere le imprese attive nei comuni colpiti dai predetti eventi alluvionali. Le imprese titolari di finanziamenti in essere relativi alle operazioni fondiarie Ismea possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi finanziamenti, secondo le modalità descritte nei criteri di rinvio rate adottati dall'Istituto (Rinvio e Rimodulazione, Rinvio ed estensione, Rinvio e allungamento).

Poiché in base ai suddetti criteri è stabilito che il rinvio delle rate può essere concesso, nel corso dell'intero piano di ammortamento, per un numero massimo di tre eventi, Ismea precisa che la sospensione in argomento non concorre a definire tale computo.

Le sospensioni operano su istanza volontaria da parte del richiedente che dovrà inoltrare la richiesta a mezzo Pec all'indirizzo [email protected] inoltrando l'opportuna modulistica, senza necessità di allegare il provvedimento attestante lo stato di emergenza.