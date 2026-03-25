Bayer per la viticoltura rigenerativa

Si è svolto l’11 marzo 2026 nell’Auditorium di San Patrignano “Rigenerare per crescere”, l’evento promosso da Bayer per raccontare e condividere un progetto concreto di agricoltura rigenerativa calato nella realtà vitivinicola (vedi articolo di EFA News).

L’azienda ha voluto confermare il proprio impegno nel favorire una viticoltura capace di coniugare innovazione e benessere socio-economico di agricoltori e comunità, tutelando risorse naturali e redditività. Tutto questo per contribuire allo sviluppo di un’agricoltura più resiliente e orientata al lungo periodo. Nel corso dell’evento sono state presentate le esperienze della campagna viticola 2025, primo anno dell’iniziativa, insieme agli obiettivi per il 2026, in un contesto vitivinicolo sempre più sfidante.

Al centro di questo percorso ci sono le aziende vitivinicole e i partner che hanno scelto di lavorare fianco a fianco con Bayer, mettendo in comune competenze, esperienza e visione per accelerare la transizione verso pratiche rigenerative.

A margine dell’evento, abbiamo intervistato Greta Pignata, Communications & Regenerative agriculture expert Bayer Crop Science Italia, e Sergio Belmonte, direttore tecnico vigna e cantina Montaribaldi.

Per approfondire: www.cropscience.bayer.it/azienda

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