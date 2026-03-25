Barilla Protein+ conquista è il Prodotto dell’Anno

Per il secondo anno consecutivo Barilla si conferma protagonista nel panorama dell’eccellenza alimentare: quest’anno è Barilla Protein+ a conquistare il titolo di Eletto Prodotto dell’Anno nella categoria Pasta. Il prestigioso riconoscimento, assegnato sulla base del voto di oltre 12mila consumatori, premia la capacità del brand di presidiare il mercato con soluzioni innovative e in linea con le nuove esigenze alimentari.

I consumatori hanno premiato Barilla Protein+, la pasta Barilla con un plus di proteine ma con il gusto di sempre, e in particolare il 94,5% di chi lo ha provato ha dichiarato di esserne stato molto soddisfatto e il 60,73% l’ha scelta come prodotto più innovativo.

Il premio Eletto Prodotto dell’Anno viene attribuito attraverso la più grande ricerca di mercato sull’innovazione in Italia condotta da Circana. L’indagine ha l’obiettivo di individuare e valorizzare i prodotti e i servizi più innovativi dell’anno, sulla base di due criteri principali: il livello di innovazione e la soddisfazione dei consumatori. Presente da oltre 38 anni e attivo in più di 40 Paesi, Eletto Prodotto dell’Anno rappresenta uno dei più importanti riconoscimenti dedicati all’innovazione nel mercato dei beni di consumo. Dal 2005 a oggi il premio ha valorizzato in Italia centinaia di prodotti, contribuendo a rafforzarne il posizionamento sul mercato.

“Vincere anche quest’anno il premio Eletto Prodotto dell’Anno nella categoria Pasta è la conferma che la nostra visione è quella corretta: innovare restando fedeli alle nostre radici”, dichiara Giorgia Subacchi, Marketing Barilla Protein+. “Questo riconoscimento dimostra che con Barilla Protein+ siamo riusciti a rispondere alle esigenze di chi ama la pasta e vive le proprie passioni con dedizione, offrendo un ‘plus’ per affrontarle al meglio. Sapere che il premio arriva direttamente dai consumatori è per noi uno stimolo a continuare a investire in ricerca e qualità”.

Da sempre Barilla presta grande attenzione all’evoluzione delle abitudini alimentari e ai nuovi trend di mercato, impegnandosi a offrire prodotti innovativi che mantengano al tempo stesso il legame con la tradizione. Nasce da questa visione Barilla Protein+, la pasta Barilla con un plus di proteine ma con il gusto di sempre con cui Barilla fa il suo ingresso nel mercato delle paste proteiche. È una pasta pensata per chi conduce una vita attiva e desidera seguire un’alimentazione bilanciata senza rinunciare al piacere della tavola. Realizzata con semola di grano duro selezionata e proteine vegetali derivate dai piselli, trafilata al bronzo, Barilla Protein+ offre 20 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Versatile e veloce da preparare, Barilla Protein+ è disponibile in tre formati - Penne Rigate, Fusilli e Spaghetti - offrendo una soluzione pratica per chi desidera integrare l’apporto proteico nella propria dieta senza rinunciare all’ autentica esperienza di gusto della pasta di sempre.