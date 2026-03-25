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Lipton si dà all'alcol
Lanciato negli Stati Uniti il nuovo tea zero sugar come bevanda alcolica a basso tasso calorico
Lipton Hard Iced Tea entra nel segmento delle bevande alcoliche più salutari. La famosa azienda scozzese produttrice di te, lancia la versione senza zucchero Lipton Hard Iced Tea ampliando in questo modo la sua gamma con il nuovo Lipton Hard Iced Tea Zero Sugar. Si tratta di una variante pensata per soddisfare la crescente domanda dei consumatori di bevande alcoliche a basso contenuto calorico e senza...
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EFA News - European Food Agency
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