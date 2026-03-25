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Agricoltura in pericolo? "Siamo come in pandemia"
Agricoltori invocano interventi UE per contrastare gli effetti nefasti della guerra
Nuovo Temporay Framework, e deroghe al Patto di Stabilità. Sono gli interventi per il settore primario che il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti chiede all’UE, dopo un mese di conflitto in Medio Oriente, con una lunga intervista rilasciata a Mondo Agricolo, la rivista dell’agricoltura. Giansanti chiede all’Unione europea “un Temporay Framework, come quello introdotto dalla Commissio...
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EFA News - European Food Agency
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