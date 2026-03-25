Masaf-Alibaba: rinnovato accordo per tutela IG

Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) e l’Icqrf (il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) hanno rinnovato oggi per la quarta volta l’accordo con Alibaba per tutelare e promuovere le eccellenze agroalimentari del nostro Paese sulle piattaforme del Gruppo, in particolare AliExpress e Alibaba.com, e combattere i falsi prodotti vitivinicoli e alimentari italiani.

Con questo accordo, il Masaf e Alibaba rafforzano uno dei migliori esempi di collaborazione pubblico privato, estendendo la protezione garantita ai massimi livelli dalle 44 indicazioni dell’ultimo accordo (2023), alla totalità delle Indicazioni Geografiche Italiane, quindi ben 892.

Proseguendo sulla strada già tracciata, Alibaba e Icqrf si impegnano a incrementare lo scambio di informazioni e a favorire un’attività di educazione rivolta agli operatori, affinché il ruolo chiave delle Indicazioni Geografiche come strumento di distinzione ed eccellenza sia riconosciuto da ogni attore che intenda vendere online. Prodotti come Chianti Docg e il Prosecco Doc, l’olio extra vergine toscano, e formaggi come il Parmigiano-Reggiano, Pecorino Romano, Gorgonzola, e la Mozzarella di Bufala Campana, tra i tanti, continueranno a godere di un livello di protezione tra i più elevati.

La firma del rinnovo è avvenuta a Roma nella giornata di oggi, 25 marzo 2026, in presenza del ministro Francesco Lollobrigida e di Matthew Bassiur, vicepresidente e Head of global IP enforcement del Gruppo Alibaba.

Grazie all’attività di Icqrf, i casi sospetti di violazione possono essere segnalati direttamente al sistema di protezione della proprietà intellettuale di Alibaba, attraverso il portale dedicato Ipp Protection Platform. La tecnologia digitale, moduli di Intelligenza Artificiale e l'innovazione continua sono al cuore dell’impegno di Alibaba: l’azienda utilizza infatti anche vari sistemi basati su Machine Learning, Image Detection e analisi di rischio, per scansionare costantemente ed eliminare in modo proattivo gli elenchi dei prodotti in violazione. Tecnologia che Alibaba continua e far progredire e ad alimentare con le informazioni ed il know-how continuamente ricevuti da Icqrf, in un modello virtuoso che garantisce produttori, clienti e istituzioni.

Per individuare i falsi il Masaf ha istituito una task force operativa dell’Icqrf che quotidianamente effettua verifiche su prodotti sospetti e li segnala alle piattaforme di Alibaba.