Sicilia, 386 mila euro per la pesca con le feluche

Un bando del dipartimento della Pesca mediterranea per sostenere gli investimenti a bordo delle feluche, storiche imbarcazioni dello Stretto di Messina per la pesca del pesce spada. Con questa iniziativa la Regione Siciliana punta a migliorare la qualità delle condizioni di lavoro a bordo, a rafforzare la sicurezza degli operatori e rendere più efficienti e sostenibili le attività di pesca e di gestione delle imbarcazioni, valorizzando anche quelle storiche più identitarie.

L’intervento è finanziato con quasi 386 mila euro e rientra nel Programma nazionale Feampa 2021-2027 .

"Con questo bando - dichiara l’assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea Luca Sammartino - la Regione rafforza una linea precisa: sostenere innovazione e sicurezza senza perdere il legame con la tradizione. Lo facciamo investendo su un modello di pesca che unisce competitività, sostenibilità e identità territoriale".

"Le feluche - prosegue l'assessore - sono un simbolo dello Stretto, immediatamente riconoscibili per la loro struttura slanciata con l’antenna di avvistamento, e rappresentano un patrimonio di conoscenze e tecniche tramandate nel tempo. Inoltre, rappresentano un sistema di pesca altamente selettivo che consente di ridurre drasticamente le catture indesiderate e di operare nel pieno rispetto dell’ecosistema marino, in linea con gli obiettivi europei di tutela delle risorse biologiche. Un’eredità che racchiude un forte valore culturale e antropologico, espressione dell’identità delle comunità marinare locali e del loro antico rapporto con il mare".



