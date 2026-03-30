World Bank studia la gestione del rischio in agricoltura in UE

Uno studio della Banca Mondiale pubblicato nei giorni scorsi e riguardante la gestione del rischio agricolo esamina l'uso, l'efficacia e le aree di miglioramento degli Strumenti di gestione del rischio (RMT) in diversi Stati membri, evidenziando sfide e opportunità nazionali. Lo studio offre un'analisi dettagliata degli attuali sviluppi politici e formula raccomandazioni per l'Unione europea e i suoi Stati membri.

Queste raccomandazioni forniscono anche indicazioni su azioni che potrebbero essere ulteriormente sviluppate, come delineato nella Visione per l'agricoltura e l'alimentazione, utilizzando i contributi per tracciare la strada da seguire nelle discussioni politiche in corso.

Lo studio fornisce elementi per un'ulteriore riflessione sul quadro UE per la gestione del rischio agricolo: in particolare, riconosce l'importanza degli RMT obbligatori collegati a una solida rete di sicurezza dell'Unione e dimostra la complementarietà tra la gestione proattiva del rischio e il supporto reattivo in caso di crisi.

Lo studio sottolinea, inoltre, l'importanza di un approccio più coerente e completo alla gestione del rischio in tutti gli Stati membri e pone l'accento sulla questione dell'accessibilità alle strategie di gestione del rischio (RMT), in particolare per le piccole aziende agricole. Il report riconosce, inoltre, i pagamenti diretti come una rete di sicurezza fondamentale per gli agricoltori.

Lo studio della World Bank offre un'analisi complementare al lavoro in corso della Commissione europea in collaborazione con l'iniziativa fi-compass della Banca europea per gli investimenti (BEI). La convergenza tra la recente relazione della BEI e questo studio evidenzia aree specifiche che meritano attenzione nelle future discussioni sulla PAC. Nel complesso, i risultati della Banca Mondiale rafforzano le conclusioni della BEI in aree chiave come l'armonizzazione dei dati, l'assistenza tecnica e la gestione del rischio a più livelli, con un invito ad aumentare la coerenza tra strategie e approcci di attuazione.

Contesto

Con l'aumento della frequenza, della gravità e della durata degli eventi dannosi, è essenziale contenere o ridurre i rischi climatici entro limiti tollerabili. Ciò contribuirà a mantenere l'assicurabilità e la redditività delle aziende agricole, rendendo necessari interventi di adattamento su larga scala. La Commissione si impegna, pertanto, a rafforzare le strategie di gestione del rischio agricolo in tutti gli Stati membri.

L'obiettivo è quello di orientare la definizione delle strategie future e di potenziare ulteriormente gli strumenti di gestione del rischio in agricoltura in tutta l'UE. Ciò garantisce che la gestione delle crisi e la preparazione alle emergenze favoriscano, anziché scoraggiare, l'adozione da parte degli agricoltori di strategie di gestione del rischio, come ad esempio il passaggio a pratiche agricole più resilienti. Questo studio è frutto di una maggiore collaborazione tra la Commissione europea e la Banca mondiale.