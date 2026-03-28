La settimana di EFA News

Parmigiano Reggiano: crolla mercato italiano. Il Parmigiano Reggiano crolla in Italia ma rafforza il proprio posizionamento globale. È quanto emerge dai dati economici 2025 presentati dal Consorzio a Milano: il giro d’affari al consumo ha raggiunto 3,96 miliardi di euro ma, mentre la domanda internazionale è al rialzo del 2,7%, il mercato domestico cala del 10%, a fronte di una sostanziale tenuta del giro d’affari.

UE-Australia, accordo concluso. Unione Europea e Australia hanno concluso a Canberra i negoziati per un accordo di libero scambio giudicato "ambizioso ed equilibrato". L'accordo punta a garantire agli esportatori dell'UE un "accesso privilegiato al mercato australiano", attraverso misure come l'eliminazione di oltre il 99% dei dazi sulle esportazioni di merci. Secondo Federprima, l'intesa è "importante in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche".

Carne equina: è sbagliato vietarla. Suscita polemiche la proposta di legge di mettere al bando la macellazione e il commercio di carne equina. Non è d'accordo Paolo Cavasin, direttore generale di Naba Carni e consigliere di Assocarni. "La filiera equina - spiega l'imprenditore - ha alle spalle una tradizione di millenni ed è sostenuta da una notevole valenza economica e culturale". Secondo Cavasin, la proposta di legge depositata al Senato è "giuridicamente infondata".

Barilla: "Biscotti di felicità" in 100 piazze. “Aiutaci a moltiplicare la felicità”. È questo il motto della prima mobilitazione nazionale per la raccolta fondi “Biscotti di Felicità”, organizzata da Dynamo Camp con il supporto di Barilla. Grazie all’impegno dei volontari, in 2 giorni sono state distribuite 31mila biscottiere in edizione limitata, contenenti una confezione di biscotti donati da Barilla.

Centromarca si racconta. È nato “Oltre l’Etichetta”, il primo videopodcast di Centromarca prodotto in collaborazione con Core Video Factory: si tratta di un ciclo di quattro puntate in cui imprenditori, esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore si confrontano sui grandi temi che attraversano il largo consumo oggi.

Sigep debutta a Las Vegas. Italian Exhibition Group ha lanciato un´altra iniziativa all'estero. A Las Vegas ha debuttato sul mercato statunitense la prima edizione di SIGEP USA, all´interno di International Pizza Expo. "Nel 2026 terremo SIGEP China, con il roadshow previsto nella primavera a Shanghai, e SIGEP Asia, dal 15 al 17 luglio a Singapore", ha detto il ceo di Ieg, Corrado Peraboni.

UE-Mercosur: accordo in vigore dal 1° maggio. L'Unione Europea ha notificato ai Paesi del Mercosur lo strumento di applicazione provvisoria dell'accordo commerciale interinale UE-Mercosur che si applicherà provvisoriamente dal 1° maggio. I paesi coinvolti sono Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay.

Vinitaly: quasi 4000 aziende tricolori. Guarda ai mercati con incoming mirato e alle nuove tendenze con aree dedicate la 58ª edizione di Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati, a Veronafiere dal 12 al 15 aprile. Presentato a Roma, il salone accoglierà 4mila aziende del Made in Italy enologico e un palinsesto di oltre 100 eventi ufficiali.

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