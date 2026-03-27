Rizzoli Emanuelli compie 120 anni

Rizzoli Emanuelli nasce da una storia familiare che attraversa il tempo e che oggi celebra 120 anni di tradizione, costruita generazione dopo generazione e custodita con la stessa passione e cura di sempre. È proprio in questo percorso, fatto di esperienza, valori tramandati e capacità di evolvere, che prende forma “quel Riz in più”. Non si tratta solo di tradizione, ma della capacità di mantenerla viva e attuale, reinterpretandola ogni giorno per rispondere ai bisogni del presente. In questo equilibrio tra passato, presente e visione del futuro, Rizzoli Emanuelli riconosce l’origine di ciò che rende l’azienda davvero diversa: un ingrediente unico, autentico e impossibile da imitare, l’Antica Regola Rizzoli.

Tutto ebbe inizio nella Torino dell’Ottocento, città di mercati e scambi, dove nel 1871 Luigi ed Emilio Zefirino Rizzoli iniziarono a trasformare semplici ingredienti in qualcosa di più: in un sapere destinato a diventare una storia di imprenditoria nazionale. Lungo l’antica via del sale che collegava Genova al Piemonte, i fratelli fondarono con il cavalier Romeo Tosi - la Tosi & Rizzoli. Nel 1892 la famiglia si trasferì a Parma: Luigi seguiva la produzione mentre Emilio Zefirino viaggiava per l’Italia raccontando i prodotti dell’azienda. Ed è proprio durante uno di questi viaggi che incontrò Antonietta Emanuelli, con la quale nacquero una nuova famiglia e una nuova impresa: la Rizzoli Emanuelli & C.

In occasione dei 120 anni, sarà proprio questa bussola a guidare “Quel RIZ in più”, portandolo sulle tavole degli italiani. Il primo passo di questo percorso prenderà il via il 30 marzo con la campagna “120 anni, Quel Riz in più”, un racconto che celebra la memoria dei gesti, la gioia della condivisione e il tempo come vero ingrediente della qualità. Il Brand Ambassador Chef Francesco Aquila entrerà “in punta di piedi” nelle storie di famiglia, esplorando i segreti tramandati di generazione in generazione e aggiungendo il suo tocco creativo. La campagna si svilupperà in seguito con altri tre hero content (reel da 60”) distribuiti nell’anno, ognuno autoconclusivo, ma parte di un racconto più ampio, dove la ricetta diventa mezzo narrativo per emozionare e raccontare il saper-fare del marchio. Il primo episodio partirà proprio da dove il “saper fare” di Rizzoli è nato ed è custodito – a Parma - e avrà come co-protagonista Anna Rizzoli, volto social e comunicativo del brand.

Il motto della campagna, che racchiude la storia, la tradizione e l’unicità del brand è: “Quello che impari in famiglia, resta per sempre. Da 120 anni quel Riz in più.”. Questo è il cuore della storia e della filosofia del marchio: un’eredità di passione, cura e autenticità che ha vissuto ieri e continua a vivere oggi e domani.

"Per Rizzoli Emanuelli, questo Anniversario non è un punto di arrivo, ma un omaggio al tempo prezioso dedicato a perfezionare la nostra arte. È una celebrazione delle persone che, con la loro dedizione quotidiana, hanno reso possibile questo percorso. È la celebrazione di un sapere antico custodito nel cuore della nostra famiglia, dove la passione per il mare si fonde con l'artigianalità dei gesti e la qualità della materia prima", dichiara Massimo Rizzoli, amministratore delegato di Rizzoli Emanuelli e quarta generazione della famiglia Rizzoli