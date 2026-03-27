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Nestlé: nasce la World Food Academy 4 Sustainable Food Systems
Verso una rete globale di istituti di istruzione, partner industriali e organizzazioni di ricerca
Nestlé e l'Università delle Nazioni Unite hanno lanciato la World Food Academy 4 Sustainable Food Systems, un'iniziativa globale a supporto di studenti universitari e giovani professionisti nel settore alimentare e nutrizionale. L'Accademia ospiterà i seminari gratuiti di Scienza e Tecnologia di Nestlé, che nel 2025 hanno raggiunto circa 7000 studenti, e integrerà la formazione universitaria collegando la t...
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EFA News - European Food Agency
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