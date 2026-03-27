La via italiana al consumo di vino

In vista del prossimo Vinitaly, è stato presentato a Roma, presso la biblioteca della Camera dei Deputati, lo studio commissionato da Federvini all’Università La Sapienza sul consumo delle bevande alcoliche in Italia: The italian way, è questo lo slogan per un consumo moderato e consapevole (vedi articolo EFA News).

La particolarità del consumo in Italia di bevande alcoliche, come evidenzia lo studio, è che risulta prevalentemente moderato, ritualizzato e legato alle abitudini alimentari mediterranee.

Un modello che integra tradizioni, cultura e vita sociale, come spiega il Presidente di Federvini Giacomo Ponti in questa intervista.

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