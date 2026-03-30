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Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

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Eurofund acquisisce centro commerciale Grotte Center ad Ancona

35 mln euro in joint venture con Frasers per progetto di rilancio e riqualificazione dell’asset

Eurofund Group, gruppo di investimento, sviluppo e gestione immobiliare già presente in Italia con la riqualificazione dell’attuale Parma Promenade, prosegue il suo percorso di crescita annunciando l’acquisizione del centro commerciale Grotte Center, situato nelle Marche, in provincia di Ancona. L'operazione, frutto di una joint venture con Frasers Group, partner di Eurofund Group nel progetto, e di...

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