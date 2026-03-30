Calamità naturali: UE a sostegno di Bulgaria, Estonia e Ungheria

Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno approvato la proposta della Commissione di mobilitare 21,5 milioni di euro dalla riserva agricola per sostenere gli agricoltori in Bulgaria (BG), Estonia (EE) e Ungheria (HU) colpiti da eventi meteorologici avversi durante la stagione di crescita 2025. Riceveranno rispettivamente 7,4 milioni di euro (BG), 3,3 milioni di euro (EE) e 10,8 milioni di euro (HU) di sostegno eccezionale, che possono essere integrati fino al 200% dei fondi nazionali.

Nel corso del 2025 gli agricoltori in Bulgaria, Estonia e Ungheria hanno subito danni significativi e perdite economiche a causa di avversità atmosferiche e calamità naturali. La Bulgaria ha dovuto affrontare gravi siccità e ondate di calore da metà giugno a fine agosto, che hanno ridotto significativamente la produzione di girasole e mais. In Estonia, il gelo primaverile seguito da una stagione di crescita fredda, umida e instabile ha danneggiato colture quali frumento primaverile, orzo, piselli, colza, patate e frutta e verdura. Infine, in Ungheria, l'estrema carenza di calore e di acqua tra giugno e agosto ha causato un forte stress termico, che ha colpito le colture, tra cui granturco dolce, meloni, sorgo e granturco.

Le autorità nazionali devono distribuire tali aiuti entro il 30 settembre 2026 e garantire che gli agricoltori siano i beneficiari finali. I tre Stati membri interessati dovranno inoltre comunicare alla Commissione i dettagli dell'attuazione delle misure. I dettagli da notificare comprendono i criteri utilizzati per determinare la concessione di aiuti individuali, l'impatto previsto della misura, le previsioni di pagamenti ripartiti per mese e il livello di sostegno supplementare da fornire. La notifica dovrebbe inoltre includere le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni.

Dopo l'approvazione odierna da parte degli Stati membri, la Commissione adotterà la sua proposta. Sarà quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, in modo che i tre Stati membri interessati possano attuarlo senza indugio.

"Quando la siccità disturba il suolo in Bulgaria e Ungheria o il gelo e la pioggia rovinano le colture in Estonia, non sono solo i campi a risentirne", dichiara Christophe Hansen, commissario per l'Agricoltura e l'Alimentazione. "Sono le famiglie e il futuro stesso delle nostre comunità agricole. La Commissione è al fianco degli agricoltori in tempi di crisi. Per questo motivo abbiamo stanziato 21,5 milioni di euro per tre paesi a sostegno della loro comunità agricola. Investire nella gestione del rischio e nelle assicurazioni è essenziale per far fronte a eventi estremi più frequenti indotti dai cambiamenti climatici. Dobbiamo agire ora per costruire un futuro in cui le condizioni meteorologiche estreme non significhino raccolti rovinati".