Imballaggi. Commissione UE pubblica orientamenti per attuazione norme

La Commissione europea ha pubblicato oggi orientamenti sull'attuazione del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr) per facilitare l'applicazione uniforme delle nuove norme sugli imballaggi in tutta l'Unione Europea e semplificare la conformità per gli operatori economici e gli Stati membri. La piena applicazione di questa legge intende contribuire a rendere il settore degli imballaggi più sostenibile e competitivo in tutta l'UE e a rafforzare il mercato unico degli imballaggi attraverso norme comuni.

In media, nel 2023 ogni europeo ha generato 178 kg di rifiuti di imballaggio. Senza intervento, i rifiuti di imballaggio totali potrebbero aumentare ulteriormente del 19% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2018, mentre i rifiuti di plastica potrebbero aumentare fino al 46%. Allo stesso tempo, l'industria degli imballaggi deve far fronte a notevoli oneri amministrativi a causa della divergenza delle norme nazionali in materia di imballaggi tra gli Stati membri.

Il documento di orientamento presentato oggi dalla Commissione chiarisce le norme in base alle quali il regolamento sui servizi pubblici ha bisogno di ulteriori interpretazioni e i settori in cui i portatori di interessi hanno chiesto assistenza. Ad esempio, chiarisce quando un'impresa è considerata produttore o produttore, nonché quali articoli sono considerati imballaggi ai sensi del regolamento sui rifiuti di imballaggio.

Il presente documento precisa inoltre le restrizioni sugli imballaggi monouso, l'applicazione della restrizione delle Pfas (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) negli imballaggi a contatto con gli alimenti e l'applicazione di obiettivi di riutilizzo. Fornisce inoltre orientamenti su come applicare la responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e sull'obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione.

Le domande frequenti (Faq) di accompagnamento affrontano un'ampia gamma di questioni pratiche sollevate dalle parti interessate dall'adozione del Ppwr lo scorso anno. Se necessario, la Commissione aggiornerà il documento relativo alle domande frequenti. Pur fornendo maggiore chiarezza sulle disposizioni fondamentali delle nuove norme in materia di imballaggio, il documento di orientamento e le domande frequenti non sostituiscono, integrano o modificano le disposizioni del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

"Stiamo fornendo ulteriore chiarezza e sostegno alle imprese, agli Stati membri e ai portatori di interessi per garantire una transizione agevole verso una catena del valore degli imballaggi più circolare e competitiva", dichiara Jessika Roswall, commissaria per l'Ambiente, la resilienza idrica e un'economia circolare competitiva. "Incoraggio tutte le parti interessate ad avvalersi di questi orientamenti e a collaborare per garantire un'agevole attuazione del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in modo da poter conseguire i nostri ambiziosi obiettivi e creare resilienza sulla base di un'impronta competitiva e sostenibile".



