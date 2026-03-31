Ue, le linee guida sugli imballaggi

La Commissione europea ha pubblicato le linee guida sull'attuazione del Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR) per agevolare l'applicazione uniforme delle nuove norme sugli imballaggi in tutta l'UE e semplificare la conformità per gli operatori economici e gli Stati membri. La piena applicazione di questa legge contribuirà a un settore degli imballaggi più sostenibile e competitivo in tutta l'UE e a rafforzare il mercato unico degli imballaggi attraverso norme comuni.



In media, nel 2023, ogni cittadino europeo ha prodotto 178 kg di rifiuti di imballaggio. Senza interventi, il totale dei rifiuti di imballaggio potrebbe aumentare ulteriormente del 19% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2018, mentre i rifiuti di plastica potrebbero aumentare addirittura del 46%.



Allo stesso tempo, l'industria degli imballaggi si trova ad affrontare oneri amministrativi significativi a causa delle divergenti normative nazionali in materia di imballaggi tra gli Stati membri. Il documento di orientamento presentato dalla Commissione chiarisce le norme per le quali il PPWR necessita di ulteriori interpretazioni e le aree in cui le parti interessate hanno richiesto assistenza. Ad esempio, chiarisce quando un'azienda è considerata fabbricante o produttore, nonché quali articoli sono considerati imballaggi ai sensi del Regolamento sugli imballaggi per alimenti (PPWR).



Questo documento illustra anche le restrizioni sugli imballaggi monouso, l'applicazione del divieto relativo alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi a contatto con gli alimenti e l'applicazione degli obiettivi di riutilizzo. Inoltre, fornisce indicazioni su come applicare la responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e sull'obbligo di istituire sistemi di cauzione e restituzione.



Prossimi passi



Il documento di orientamento della Commissione sarà tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'UE prima della sua adozione formale. La Commissione continuerà a monitorare e agevolare l'attuazione del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) per garantire un'implementazione agevole ed efficace delle nuove norme.



Sono in fase di preparazione diversi atti delegati e di esecuzione, tra cui quelli relativi all'armonizzazione dei formati di registrazione e rendicontazione per la responsabilità estesa del produttore, all'etichettatura per la raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei consumatori, al contenuto riciclato negli imballaggi in plastica e ai criteri di riciclabilità. Tali atti vengono elaborati in stretta collaborazione con gli Stati membri, le parti interessate e i partner commerciali.



"Stiamo fornendo ulteriori chiarimenti e supporto alle imprese, agli Stati membri e alle parti interessate per garantire una transizione agevole verso una catena del valore degli imballaggi più circolare e competitiva - spiega Jessika Roswall, Commissaria per l'ambiente, la resilienza idrica e un'economia circolare competitiva - Incoraggio tutte le parti interessate a utilizzare queste linee guida e a collaborare per garantire una transizione agevole del Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, in modo da poter raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi e creare resilienza basata su un'impronta competitiva e sostenibile".



Contesto



Il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è entrato in vigore l'11 febbraio 2025. Il suo obiettivo è affrontare le urgenti sfide ambientali causate dai rifiuti di imballaggio, armonizzare le norme per le imprese che operano nel mercato unico e creare opportunità per le imprese impegnate nel riciclo e nelle soluzioni di imballaggio sostenibili.



Il Regolamento introduce misure quali l'obbligo di riciclabilità entro il 2030, il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica e misure di riduzione contro l'uso eccessivo di imballaggi. Queste misure ridurranno significativamente le emissioni di gas serra, il consumo idrico e i costi ambientali nel settore degli imballaggi.





