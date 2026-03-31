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InPost: boom ricavi nel 2025
Italia raggiunge 10mila punti Out of Home grazie a 5000 locker
In un anno di crescita eccezionale per InPost, gruppo logistico delle consegne Out Of Home (Ooh), la divisione italiana celebra un traguardo importante: il raggiungimento dei 10mila punti di ritiro fuori casa, rafforzando la propria presenza sul territorio nazionale. Un successo coronato dall'installazione del locker numero 5000, simbolo dell’espansione e del ruolo sempre più centrale di InPost co...
lml - 58819
EFA News - European Food Agency
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