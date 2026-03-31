Puglia: 118 mln euro destinati ai Gal

Avviare un coordinamento stabile tra assessorato regionale all’Agricoltura, struttura tecnica e Gal pugliesi per rendere più efficace l’azione sui territori, evitare dispersioni e tradurre in risultati concreti le risorse disponibili. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto ieri, 30 marzo, in assessorato Agricoltura, convocato dall’assessore regionale al ramo Francesco Paolicelli, con i Gruppi di Azione Locale e la struttura dipartimentale. Al centro della riunione, la necessità di rafforzare il ruolo dei Gal come corpi intermedi da riempire di contenuti, funzioni e operatività, in particolare nei settori dell’agricoltura e del turismo, all’interno di una visione coordinata con la Regione Puglia.

“I Gal non possono essere soltanto contenitori amministrativi: devono diventare strumenti concreti di sviluppo territoriale", ha dichiarato l’assessore Paolicelli. "Le risorse in essere non si devono sprecare. Abbiamo il dovere di utilizzarle bene, velocemente e in maniera utile per le comunità locali, per le imprese e per il sistema rurale pugliese”.

L’indirizzo emerso dall’incontro è chiaro: da oggi prende forma un coordinamento stabile tra i Gal e la struttura dell’assessorato, con l’obiettivo di rendere più omogenea l’azione sui territori e mettere tutti nelle condizioni di lavorare con la stessa visione e lo stesso passo.

Tra i temi affrontati anche la possibilità di utilizzare in maniera più strutturata le sedi dei Gal come punti di riferimento per spiegare, promuovere e accompagnare le attività dell’assessorato all’Agricoltura, rendendo più accessibili misure, bandi e opportunità. Un presidio territoriale utile anche per affrontare questioni molto concrete e quotidiane, dal raccordo con gli enti locali fino alla gestione di esigenze operative che incidono sulla qualità della vita nelle aree rurali.

Ampio spazio è stato dedicato ai bandi per i giovani, considerati strategici per il ricambio generazionale e per il futuro del comparto agricolo, così come alla misura sugli investimenti non agricoli, rispetto alla quale si è condivisa l’esigenza di comprendere meglio quali risultati abbia prodotto in passato e in che modo possa essere resa più efficace oggi, in una fase particolarmente delicata per le imprese agricole, segnata anche dall’aumento dei costi del carburante e da una più generale pressione sui costi di produzione.

Nel corso dell’incontro si è affrontato anche il tema Xylella, che coinvolge direttamente 12 Gal su 23. Su questo punto la Regione ha annunciato un approfondimento specifico, con particolare attenzione al nodo del reimpianto, che in diversi casi non risulta pienamente utilizzato da parte dei piccoli proprietari e degli hobbisti. L’obiettivo è comprendere meglio criticità e ostacoli, per capire come intervenire in modo più efficace e favorire un utilizzo reale delle misure disponibili.

Nel corso della riunione, il direttore del Dipartimento Agricoltura Gianluca Nardone ha richiamato il quadro complessivo delle risorse che interessano i Gal. In particolare, in questa programmazione sono circa 118 milioni di euro le risorse destinate direttamente all’attività dei Gruppi di Azione Locale. I Gal potranno utilizzare queste risorse per sostenere interventi sui propri territori. In particolare, 43 milioni di euro sono destinati a promuovere la diversificazione delle attività agricole (agriturismi) e la nascita di startup non agricole, 27 milioni di euro sono per le infrastrutture rurali e altri 8 milioni di euro per la promozione dei prodotti agricoli di qualità

Dall’incontro è emersa anche una forte disponibilità da parte dei Gal a partire subito, con spirito costruttivo ed entusiasmo rispetto alla nuova fase di coordinamento avviata dalla Regione. Un segnale positivo, che conferma la volontà condivisa di trasformare le risorse disponibili in azioni concrete e risultati tangibili per i territori.

Per l’assessore Paolicelli, il punto è uno: trasformare le risorse in risultati misurabili e fare in modo che ogni euro disponibile produca effetti reali sui territori. “Oggi non possiamo permetterci ritardi, frammentazioni o risorse lasciate ferme", ha concluso Paolicelli. "I Gal hanno una funzione importante e devono esercitarla fino in fondo. Ho trovato interlocutori pronti a partire, con entusiasmo e voglia di fare. La Regione c’è, coordina e accompagna, ma adesso serve una fase nuova: più concretezza, più presenza sui territori, più capacità di trasformare le opportunità in sviluppo vero”.