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Nueva Pescanova: anno di rilancio
Successo del piano con indicatori economico-finanziari in crescita
Il Gruppo Nueva Pescanova chiude l’esercizio 2025 con un ritorno alla redditività, registrando un utile netto di 1,1 milioni di euro. I risultati confermano il pieno successo del piano di rilancio, con indicatori economico-finanziari in forte crescita e superiori alle previsioni. Il fatturato ha raggiunto 1.053,6 milioni di euro, in aumento del 7,3% rispetto ai 982 milioni dell’equivalente periodo 2024...
lml - 58886
EFA News - European Food Agency
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