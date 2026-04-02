Gasolio. Aic: credito d’imposta segnale atteso

"Accogliamo con favore l’annuncio del ministro Francesco Lollobrigida sull’introduzione di un credito d’imposta per il gasolio agricolo (leggi notizia EFA News): si tratta di un segnale importante che può offrire ossigeno alle imprese agricole e che va nella direzione che abbiamo auspicato nelle sedi istituzionali e parlamentari". Lo afferma in una nota il presidente dell’Aic Giuseppino Santoianni.

"Dinamiche come l’aumento del prezzo del gasolio, causate da fattori di instabilità geopolitica, sono fenomeni prevedibili", osserva Santoianni. "Sebbene l’Italia garantisca già un sistema di agevolazioni sul gasolio", prosegue, "è necessario compiere un passo ulteriore e lavorare a una sistematizzazione degli strumenti di sostegno, con meccanismi automatici che scattino al crescere dei prezzi energetici".

"In questo contesto", prosegue Santoianni, "la decretazione d’urgenza può cosi concentrarsi su interventi mirati, legati alle specificità delle singole crisi, rendendo più efficace la risposta pubblica. La ricorrenza di queste policrisi", conclude il presidente Aic, "ci deve portare a rafforzare la resilienza geoeconomica delle imprese agricole e ittiche, assicurando stabilità al sistema e risposte efficaci, con particolare attenzione alle filiere più esposte".