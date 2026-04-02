Umbria. Acqua a scopi irrigui: sconto 10% per agricoltori

“Grazie all’impegno e al lavoro costante di Afor per rendere sempre più efficiente l’erogazione dei servizi di fornitura di acqua a scopo irriguo, oltre 1600 agricoltori e imprese agricole dell’Alta Umbria e del Trasimeno beneficeranno di una riduzione del 10 per cento circa al momento del saldo sui consuntivi relativi al servizio di irrigazione della campagna 2025”. Ad annunciarlo l’assessore all’Agricoltura della Regione Umbria Simona Meloni, che, sulla base delle informazioni di Afor, l’Agenzia forestale regionale guidata dall’amministratore unico Oriano Anastasi che gestisce la fornitura di acqua a scopo irriguo in agricoltura in queste aree dell’Umbria, sottolinea come “questo risultato sia il frutto di un lavoro serio di contenimento delle spese di gestione e di efficientamento del servizio, che ha consentito di abbassare il costo dell’acqua irrigua da 0,24 euro a 0,21 euro per metro cubo”.

La riduzione si tradurrà, in concreto, in uno sconto di circa il 10% rispetto a quanto previsto nei contratti di fornitura sottoscritti per la campagna 2025, sconto che sarà applicato direttamente al momento del saldo. I beneficiari del provvedimento sono 1651 agricoltori e imprese agricole dell’Alta Umbria e del Trasimeno che usufruiscono del servizio irriguo garantito da Afor, attività che nel resto della regione è invece svolta dai consorzi di bonifica.

“Parliamo di un segnale importante", evidenzia Meloni, "perché arriva in una fase complessa per il mondo agricolo, stretto tra aumento dei costi di produzione, cambiamenti climatici e necessità di restare competitivo. Ridurre il costo dell’acqua per uso irriguo significa sostenere in modo concreto il lavoro delle imprese agricole e riconoscere il valore strategico di un settore che presidia il territorio, produce qualità e genera economia”.

“Questa riduzione", aggiunge l’assessora, "dimostra che quando la pubblica amministrazione lavora bene, efficienta la spesa e mette al centro i bisogni reali delle imprese, i risultati arrivano e diventano tangibili. È questa la linea che stiamo portando avanti come Regione: non annunci, ma scelte utili, capaci di alleggerire i costi per le aziende e accompagnare il sistema agricolo in una fase di grandi trasformazioni”.

Assessorato e Afor evidenziano infine che il provvedimento rappresenta un risultato concreto di un lavoro orientato a rafforzare qualità ed efficienza dei servizi destinati al comparto agricolo, con l’obiettivo di garantire risposte sempre più puntuali a uno dei settori chiave dell’economia regionale.