Ambienta sgr investe nel plant-based di The Bridge

Ambienta SGR, asset manager leader europeo e pioniere negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, annuncia l’acquisizione di una quota di maggioranza in The Bridge S.r.l, società specializzata nello sviluppo e nella produzione di bevande e yogurt vegetali. La famiglia fondatrice Negro Marcigaglia reinvestirà al fianco di Ambienta e continuerà a svolgere un ruolo chiave nello svilu...