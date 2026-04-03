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Ambienta sgr investe nel plant-based di The Bridge
Acquista maggioranza nella società specializzata in bevande e yogurt vegetali
Ambienta SGR, asset manager leader europeo e pioniere negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, annuncia l’acquisizione di una quota di maggioranza in The Bridge S.r.l, società specializzata nello sviluppo e nella produzione di bevande e yogurt vegetali. La famiglia fondatrice Negro Marcigaglia reinvestirà al fianco di Ambienta e continuerà a svolgere un ruolo chiave nello svilu...
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EFA News - European Food Agency
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