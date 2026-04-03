Metro Italia: Marco Celenta direttore Offer Management

Metro Italia, partner d’eccellenza per il mondo HoReCa, annuncia la nomina di Marco Celenta a nuovo direttore Offer Management, con effetto dal 1° aprile 2026. Celenta succede a David Albert, che dopo aver guidato la direzione Offer Management dal suo arrivo in Metro Italia nel 2024, intraprende ora un nuovo percorso all’interno del Gruppo, assumendo un incarico in Metro Francia.

Marco Celenta vanta una solida esperienza nel Gruppo Metro, dove inizia nel 2012 come Supply Chain Division Manager in Turchia. Nel 2014 si trasferisce in Italia come Head of Supply Chain & Planning, per poi essere nominato nel 2018 Senior Vice President Global Supply Chain Management di Metro AG. Nel 2023 assume il ruolo di direttore End-to-End Supply Chain Management di Metro Italia, contribuendo, tra le altre, all’apertura del deposito Fsd di Pontedera – che ha accresciuto la capacità distributiva in Toscana e bassa Liguria – e allo sviluppo del modello Mfc (Multichannel Fulfillment Center) con il nuovo punto vendita di Olbia, che integra logistica avanzata, digitalizzazione dei processi e un’esperienza d’acquisto fluida tra canale fisico, delivery e marketplace online.

Con la nuova carica di direttore Offer Management di Metro Italia, Celenta ha l’obiettivo di consolidare l’implementazione della strategia commerciale incentrata sulla multicanalità, investendo nella partnership con i fornitori merce valorizzando la “route to market” offerta da Metro Italia, le efficienze di filiera e di supply chain. La strategia dell’offerta rimarrà centrata sulla valorizzazione dei prodotti a marchio e sul consolidamento della leadership di Metro su prodotti freschi e freschissimi, nonché le eccellenze enogastronomiche locali e le filiere alle loro spalle. Un patrimonio, quest’ultimo, da promuovere nel segno dello sviluppo costante dei servizi per i professionisti dell’HoReCa, offrendo soluzioni innovative e personalizzate. Con questa nomina, Metro Italia punta a consolidare ulteriormente il suo impegno verso l’eccellenza operativa e la soddisfazione dei clienti, valorizzando il mercato italiano come un pilastro fondamentale per il gruppo e garantendo internamente una maggiore agilità decisionale e una più stretta integrazione tra funzioni.

“Il nostro Paese rappresenta un mercato unico per ricchezza gastronomica e tradizione nell’ospitalità", dichiara Celenta. "Metro intende continuare a supportare i professionisti del mondo HoReCa attraverso un’offerta multicanale sempre più solida, adottando un approccio votato alle reali esigenze dei nostri clienti e dell’intera filiera”.

In qualità di direttore Offer Management, Marco Celenta riporterà direttamente all'amministratore delegato di Metro Italia David Martínez Fontano.