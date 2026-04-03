BF e Save the Children insieme per l'educazione

Al via la partnership tra BF, il gruppo agroindustriale italiano quotato in Borsa, e Save the Children, in Italia e nei Paesi in cui il Gruppo è presente con la controllata BF International, che ha sviluppato in alcuni Paesi africani le BFuture Farms.Secondo l'azienda, e BFuture Farm sono un nuovo paradigma di agricoltura sostenibile che coniuga una piattaforma agricola all’avanguardia e un ecosistema int...