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BF e Save the Children insieme per l'educazione
Collaborazione triennale in Italia e nei paesi in cui il gruppo è presente con le BFuture Farms
Al via la partnership tra BF, il gruppo agroindustriale italiano quotato in Borsa, e Save the Children, in Italia e nei Paesi in cui il Gruppo è presente con la controllata BF International, che ha sviluppato in alcuni Paesi africani le BFuture Farms.Secondo l'azienda, e BFuture Farm sono un nuovo paradigma di agricoltura sostenibile che coniuga una piattaforma agricola all’avanguardia e un ecosistema int...
lml - 58911
EFA News - European Food Agency
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