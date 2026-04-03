Amadori: innovazione e formazione nel segno del Made in Italy

In occasione della Giornata del Made in Italy, il Gruppo Amadori ha offerto uno spaccato della propria attività e della propria filosofia aziendale. Nel corso di un panel ospitato presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy (leggi notizia EFA News), i manager dell'azienda cesenate si sono soffermati in particolare sull'innovazione e sul nodo cruciale della formazione delle nuove generazioni, nel quadro di un mercato mondiale in rapido cambiamento.

Per l'occasione, EFA News ha raccolto i commenti di Gianluca Giovannetti, direttore generale Corporate di Amadori, Matteo Conti, Chief Marketing Officer di Amadori, e Giulio Saltarelli, Senior Account e Project Manager di d&f, che collabora con l'azienda sui progetti educativi.

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