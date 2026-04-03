La Settimana di EFA News

Giornata Made in Italy, Amadori per le filiere. In occasione della “Giornata Nazionale del Made in Italy” 2026, Amadori ha partecipato all’iniziativa del ministero delle Imprese promuovendo l’incontro “Dalla consapevolezza al saper fare: le competenze delle filiere Amadori”. Al centro, il tema della formazione professionale.

Transizione 5.0, credito d'imposta ripristinato. Il presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino, esprime "profonda soddisfazione" per il ripristino degli impegni presi su Transizione 5.0: il governo, infatti, ha portato il credito d'imposta sui beni strumentali dal 35% al 90%, e al 100% per il fotovoltaico. "Un segnale importante di concretezza - dice Mascarino - in un quadro geopolitico caratterizzato da profonda instabilità".

Tuttofood: buyer internazionali triplicati. Fiere di Parma si prepara a Tuttofood 2026 a Rho Fiera Milano dall’11 al 14 maggio. Sono attese oltre 100mila presenze professionali, di cui il 30% dall’estero: a 50 giorni dall'inizio sono confermati 4.000 buyer da tutto il globo, di cui circa il 15% da Paesi in guerra o coinvolti negli impatti sul traffico aereo.

Kfc Italia continua a crescere. Kfc - Kentucky Fried Chicken prosegue la sua crescita in Italia, chiudendo il 2025 con un +29% di giro d’affari e con molte nuove aperture. A fine 2025 il sistema Kfc ha 150 ristoranti, un giro d’affari di 230,4 milioni di euro, 30,5 milioni di clienti e 3.750 persone occupate.

Grano duro, la Cun mette tutti d'accordo. "Con la seduta di insediamento della Cun, la Commissione Unica Nazionale è stato dato avvio a un nuovo strumento che ha il compito di formulare settimanalmente le tendenze di mercato e i prezzi indicativi del grano duro nazionale". Lo ha detto Vincenzo Martinelli presidente di Italmopa. Secondo il presidente di Copagri Tommaso Battista la commissione darà "un concreto apporto alla stabilità e alla resilienza del settore”.

NewPrinces: ricavi in netta crescita. "Il 2025 ha rappresentato un anno di svolta nella storia di NewPrinces". Lo ha detto il presidente Angelo Mastrolia commentando il biilancio d'esercizio chiuso con ricavi a 2,96 miliardi di euro, in aumento dell’80,4% rispetto al 2024.

Centromarca, l'out of home vale 102 miliardi. È un quadro in chiaroscuro quello dei consumi fuori casa emerso dall'incontro promosso da Centromarca. Il 2025 si chiude con consumi a 102 miliardi di euro confermando l'importanza del comparto in crescita a valore dell'1,5%. Il settore, però, registra la flessione dell'1,1% delle visite.

Ferrero, 3F’s Holding tocca 22,3 miliardi. 3F’s Holding, società capogruppo di Ferrero Group e Cth Invest , nel 2025 ha registrato "solide performance": l'esercizio si è chiuso con un fatturato consolidato a 22,3 miliardi di euro, in crescita del 5,3% rispetto al 2024. Il gruppo conta 62.797 dipendenti a livello globale e 64 stabilimenti produttivi nel mondo

Lavazza cresce. Il Gruppo Lavazza ha approvato il bilancio di esercizio 2025, "caratterizzato - spiega la società - dal perdurare degli impatti delle quotazioni estremamente alte del caffè verde". Il Gruppo ha registrato un fatturato di 3,9 miliardi di euro, il +15,7%, con un utile netto che ha raggiunto 92 milioni di euro.

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