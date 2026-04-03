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Unicredit finanzia l'agrivoltaico siciliano
Un impianto a Santa Croce Camerina (Rg) da 6,2 milioni
La costruzione di un impianto agrivoltaico ubicato nel Comune di Santa Croce Camerina (Rg), che verrà realizzato dal Gruppo Regran è stata supportata da UniCredit con un finanziamento di 6,2 milioni di euro. In dettaglio l’investimento del Gruppo Regran prevede la realizzazione di una serra fotovoltaica, per una superficie coperta di circa 1,1 Ha e potenza fotovoltaica di circa 1 MWp e di un impianto agr...
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EFA News - European Food Agency
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