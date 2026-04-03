Gasolio: dal governo sostegno ad aziende agricole

Lollobrigida: "Cittadini che potranno continuare a scegliere la qualità dei prodotti italiani senza ulteriori aumenti".

"Il Governo Meloni è l'esecutivo che ha investito di più nel settore primario, investimenti per permettere alle imprese agricole di guardare al futuro e garantire ai cittadini la scelta di cibo di qualità". Lo dichiara in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, che sottolinea il "sostegno concreto al settore primario italiano, con il credito di imposta del 20% per l'acquisto dei carburanti le nostre imprese agricole, i nostri agricoltori, potranno attutire i rincari del costo del carburante necessario a produrre".

"È una misura", spiega il ministro, "che ha un impatto sia sulle nostre imprese agricole che sui cittadini che potranno continuare a scegliere la qualità dei prodotti italiani senza ulteriori aumenti derivanti dall'aumento dei costi di produzione dovuti al caro energetico".

"Nel Consiglio dei ministri di oggi il Governo ha varato delle misure per sostenere famiglie e imprese. Questo decreto", conclude Lollobrigida, "comprende anche misure a favore delle imprese agricole, imprese che hanno subito un aumento eccezionale del costo dei carburanti, prevedendo un credito di imposta di 30 milioni di euro destinato a coprire le spese per l'acquisto del carburante del mese di marzo, nella misura del 20%".