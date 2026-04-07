Nasce Healtion, il nuovo polo dell'alimentazione salutistica

Si chiama Healtion ed è il nuovo (e inatteso) gruppo che riunisce sotto un unico cappello una filiera produttiva e distributiva integrata con sei marchi iconici dell’alimentazione salutistica italiana: Probios, Baule Volante, La Finestra sul Cielo, ViviBio, Fior di Loto e Zer%. Dall’ingresso di Agreen Capital nel 2023, Healtion, che nel corso del 2025 ha conseguito un fatturato di 120 milioni di eu...