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Nasce Healtion, il nuovo polo dell'alimentazione salutistica
Il gruppo da 120 mln di fatturato riunisce 6 marchi iconici riuniti con la storica Probios
Si chiama Healtion ed è il nuovo (e inatteso) gruppo che riunisce sotto un unico cappello una filiera produttiva e distributiva integrata con sei marchi iconici dell’alimentazione salutistica italiana: Probios, Baule Volante, La Finestra sul Cielo, ViviBio, Fior di Loto e Zer%. Dall’ingresso di Agreen Capital nel 2023, Healtion, che nel corso del 2025 ha conseguito un fatturato di 120 milioni di eu...
Fc - 58967
EFA News - European Food Agency
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