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CLARA MOSCHINI

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Longevità e salute femminile: partnership Nestlé-Ntu Singapore

Nuovo laboratorio di ricerca, con strutture condivise per analisi dati e studi clinici

Nestlé e la Nanyang Technological University di Singapore (Ntu Singapore) hanno avviato una partnership di ricerca pluriennale per approfondire la comprensione scientifica di come la nutrizione contribuisca alla longevità in salute e alla salute delle donne, due delle principali priorità strategiche di crescita di Nestlé.La partnership nasce in un momento in cui il ritmo di invecchiamento della pop...

lml - 59021

EFA News - European Food Agency
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