Longevità e salute femminile: partnership Nestlé-Ntu Singapore

Nestlé e la Nanyang Technological University di Singapore (Ntu Singapore) hanno avviato una partnership di ricerca pluriennale per approfondire la comprensione scientifica di come la nutrizione contribuisca alla longevità in salute e alla salute delle donne, due delle principali priorità strategiche di crescita di Nestlé.La partnership nasce in un momento in cui il ritmo di invecchiamento della pop...