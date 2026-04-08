Ok a Zes agricoltura Marche e Umbria con Agenzia delle Entrate

“Il mio emendamento per estendere chiaramente il credito d’imposta Zes unica anche alle imprese agricole, della pesca e dell’itticoltura delle Marche e dell’Umbria non è stato votato in Commissione Bilancio perché i ministeri competenti hanno deciso di correggere direttamente l’errore tecnico". E' quanto dichiara il deputato della Lega Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura alla Camera.

"L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le imprese di Marche e Umbria potranno già fruire del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, aggiornando i modelli per le comunicazioni preventive", prosegue Carloni. "Obiettivo raggiunto: le nostre imprese agricole e ittiche avranno il beneficio senza complicazioni burocratiche. Continuiamo a lavorare per rendere più semplice e conveniente investire nelle nostre terre”.

L’estensione del credito d’imposta della Zes alle imprese agricole, della pesca e dell’itticoltura delle Marche è stata accolta come "una notizia molto positiva per il nostro territorio e per tutto il sistema produttivo regionale", ha commentato assessore regionale marchigiano alla Zes Giacomo Bugaro. "Le aziende marchigiane potranno così accedere a uno strumento concreto di sostegno agli investimenti e alla competitività”.

L’inclusione delle Marche è stata resa possibile grazie all’aggiornamento dei modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate, realizzato in raccordo con i ministeri competenti, che consente ora anche alle imprese agricole, dell’itticoltura e della pesca marchigiane di presentare la comunicazione preventiva necessaria per accedere al credito d’imposta Zes, risolvendo la questione in via amministrativa senza ulteriori interventi normativi.



