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Agricoltura al collasso, allarme degli agricoltori
Confagricoltura chiede all'Ue un Piano emergenziale di supporto alla produttività
Preso atto della situazione di poli-crisi globale, Confagricoltura affianca il Copa-Cogeca nella richiesta alla Commissione europea di una risposta forte, urgente e coordinata. Serve un Piano emergenziale di supporto alla produttività dell'Unione che sta attraversando una fase già fortemente negativa e in peggioramento.Di seguito si elencano le principali criticità che il settore sta affrontando: prezzi all...
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EFA News - European Food Agency
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