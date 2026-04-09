Agricoltura al collasso, allarme degli agricoltori

Preso atto della situazione di poli-crisi globale, Confagricoltura affianca il Copa-Cogeca nella richiesta alla Commissione europea di una risposta forte, urgente e coordinata. Serve un Piano emergenziale di supporto alla produttività dell'Unione che sta attraversando una fase già fortemente negativa e in peggioramento.Di seguito si elencano le principali criticità che il settore sta affrontando: prezzi all...