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CLARA MOSCHINI

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Ristorazione italiana resiste alla tempesta

Stoppani e Sbraga (Fipe) illustrano il Rapporto 2026 sul settore

La crisi globale è senza precedenti ma la ristorazione italiana tiene botta riportando una lieve crescita del valore aggiunto. È quanto emerge dal Rapporto Ristorazione 2026 a cura di Fipe-Confcommercio.

A margine della presentazione del documento, EFA News ha raccolto i commenti dei due massimi dirigenti della Fipe: il presidente Lino Enrico Stoppani e il vicedirettore e direttore del Centro Studi Luciano Sbraga.

Guarda il video:

Photo gallery Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio Luciano Sbraga, vicedirettore e direttore del Centro Studi di Fipe-Confcommercio
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EFA News - European Food Agency
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