Ristorazione italiana resiste alla tempesta
Stoppani e Sbraga (Fipe) illustrano il Rapporto 2026 sul settore
La crisi globale è senza precedenti ma la ristorazione italiana tiene botta riportando una lieve crescita del valore aggiunto. È quanto emerge dal Rapporto Ristorazione 2026 a cura di Fipe-Confcommercio.
A margine della presentazione del documento, EFA News ha raccolto i commenti dei due massimi dirigenti della Fipe: il presidente Lino Enrico Stoppani e il vicedirettore e direttore del Centro Studi Luciano Sbraga.
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EFA News - European Food Agency
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