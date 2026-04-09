Ristorazione italiana resiste alla tempesta

Economia e finanza Ristorazione: consumi a quota 100 mld euro

In calo imprese e lavoratori dipendenti nel 2026/Allegato Fipe-Confcommercio

Il 2025 della ristorazione ha registrato una (moderata) crescita, pur in presenza di numerose criticità strutturali e di un contesto segnato dal rallentamento dell’economia e da tensioni internazionali. È... more