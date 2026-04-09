Valfrutta, ecco i succhi "Amici dell'acqua"

Un viaggio alla scoperta del mondo acquatico, tra curiosità, animali e ambienti naturali, per trasformare il momento della merenda in un’esperienza educativa e coinvolgente. Valfrutta presenta la nuova collezione de I Triangolini dal titolo “Amici dell’acqua”, una proposta dedicata ai più piccoli che unisce gusto, gioco e apprendimento. Protagonista dell’iniziativa è il mondo acquatico, declinato sul packaging in tre habitat naturali differenti - acque dolci, acque fredde, acque calde e temperate -, ognuno dei quali caratterizzato da illustrazioni di animali che popolano questi ecosistemi.

Dai fiumi ai ghiacci polari, fino agli oceani tropicali, ogni confezione diventa una scoperta, capace di stimolare la curiosità dei bambini con informazioni semplici, immediate e visivamente accattivanti. Disponibile fino ad agosto 2026 nei gusti pesca, pera e albicocca, la nuova collezione I Triangolini Valfrutta “Amici dell’acqua” è proposta nei formati da 8 e 12 brik da 100 ml. Ideali per il consumo quotidiano e per il momento della merenda, questi succhi si affiancano alla gamma già esistente, arricchendo l’offerta di Valfrutta con un progetto che coniuga intrattenimento ed educazione.

La collezione I Triangolini Valfrutta “Amici dell’acqua” si inserisce in un contesto in cui cresce l’attenzione delle famiglie verso prodotti equilibrati e pensati per un consumo quotidiano, confermando il ruolo di Valfrutta come riferimento nel mondo dei succhi per bambini. La grafica si sviluppa attraverso tre ambientazioni: - acque dolci: fiumi, laghi e torrenti diventano l’habitat di animali come coccodrilli, piranha, rane e tartarughe, raccontati attraverso curiosità e caratteristiche che li rendono unici e affascinanti; - acque fredde: i mari polari ospitano specie affascinanti come foche, calamari, pinguini e capodogli, protagonisti di un racconto che esplora la loro grande capacità di adattamento e i loro comportamenti; - acque calde e temperate: dagli oceani tropicali ai mari più miti, squali, pesci pagliaccio, cavallucci marini e delfini accompagnano i bambini in un viaggio tra biodiversità e ambienti marini.

Con questa iniziativa Valfrutta rafforza il proprio impegno nel segmento kids, puntando su un linguaggio semplice e immediato che unisce qualità del prodotto e valore educativo. Ogni pack propone infatti contenuti brevi e accessibili, studiati per essere letti in autonomia o in famiglia, favorendo un apprendimento spontaneo e quotidiano. Il brik diventa dunque il principale punto di contatto con il bambino, trasformandosi da semplice contenitore a vero e proprio supporto narrativo ed educativo.