Panapesca protagonista a Seafood Expo Global

Panapesca, storica azienda italiana che dal 1972 è il punto di riferimento nel settore ittico surgelato, torna all’appuntamento internazionale Seafood Expo Global 2026, in programma dal 21 al 23 aprile al Fira Barcelona Gran Via di Barcellona. Presso lo stand 4B301 – Hall 4, il pruppo toscano non presenterà solo prodotti, ma offrirà un’esperienza immersiva nel mondo del pesce surgelato di alta qualità.

"Seafood Expo è un appuntamento fondamentale per Panapesca: qui incontriamo fornitori, professionisti del settore e buyer internazionali, consolidando relazioni strategiche e presentando la nostra capacità produttiva globale", commenta Giovanni Sabino, amministratore delegato di Panapesca. "È anche un’occasione per mostrare la nostra offerta certificata e responsabile, dalla pesca al prodotto finito, capace di soddisfare consumatori e partner commerciali in tutto il mondo. Puntiamo su qualità, sostenibilità e sicurezza alimentare".

Una presenza globale che si esprime attraverso stabilimenti produttivi e distributivi e hub logistici in Thailandia (Thai Spring Fish), Marocco (Mer Fruit), Francia (Prodimar), e Italia (Panapesca e Il Faro Quality Fish), oltre a una rete di oltre 50 fornitori internazionali. Lo spazio Panapesca in fiera, sviluppato su 80 mq e dotato di cucina espressa, sarà un vero e proprio hub esperienziale pensato per valorizzare le eccellenze del mare e raccontare l’anima internazionale dell’azienda ai professionisti presenti alla kermesse spagnola.

Durante le tre giornate, i visitatori potranno partecipare a degustazioni guidate e momenti di approfondimento sui principali best seller. Tra questi, il Polpo Top Quality, pescato nel Mar Mediterraneo con imbarcazioni di piccole dimensioni, chiamate “feluche”, e lavorato nello stabilimento di Nador (Marocco), si distingue per l’elevata qualità e la consistenza tenera.

Protagonisti dello stand anche gli spiedini di Gamberi Argentini, pescati nelle acque della Patagonia, accuratamente selezionati e surgelati entro poche ore dalla pesca, e le Vongole del Pacifico, lavorate nello stabilimento thailandese e certificate Friend of the Sea a garanzia di un’acquacoltura sostenibile, disponibili nei formati da 500 g e 1 kg.

Sotto i riflettori anche il Gambero Argentino intero certificato Msc da 400 grammi, una referenza che rafforza l’offerta sostenibile del Gruppo e ne consolida il posizionamento tra le realtà più attente allo sviluppo di soluzioni di alta qualità. Con questo lancio, Panapesca compie un ulteriore passo nel percorso di crescita delle referenze certificate, contribuendo a rendere sempre più accessibili prodotti che uniscono qualità, controllo di filiera e tutela delle risorse marine.

Non mancano le novità della linea “Fatto con il Cuore”, entrate lo scorso anno nell’ampio catalogo di prodotti ready to cook firmato Panapesca, che propongono tre ricette di sughi di mare surgelati tutte gluten free: il Ragù Bianco di Mare, il Ragù Rosso di Mare e il Sugo Rosso con Calamari. Tre referenze pensate per portare in tavola il sapore autentico della tradizione marinara con praticità e velocità. Proprio il Sugo Rosso con Calamari sarà esposto presso lo stand di Seafood Excellence Global durante i tre giorni della fiera.

La partecipazione a Seafood Expo Global 2026 si conferma così un momento chiave per rafforzare il dialogo con gli operatori internazionali e consolidare il ruolo del Gruppo come partner affidabile e competitivo su scala globale, nel segno di un’offerta sempre più responsabile, tracciabile e orientata al futuro.