Heineken lascia il Congo: venduta Bralima

Heineken esce dalla Repubblica democratica del Congo dopo anni di permanneza e cede a Elna Holdings la sua partecipazione in Brasseries, Limonaderies et Malteries (Bralima), la sua società operativa nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). Elna, società con sede a Mauritius che opera nella RDC e in tutta l'Africa, assumerà la piena responsabilità delle attività di Bralima, inclusa la produzione, la distribuzione, i dipendenti e il rapporto con gli stakeholder locali.

Bralima è stata fondata nel 1923 e gestisce tre birrifici a Kinshasa, Kisangani e Lubumbashi. L'attività di produzione di birra e bevande analcoliche impiega circa 731 persone e continuerà a operare dalle sedi attuali anche dopo il completamento della transazione.

Di fatto, la cessione di Bralima è il risultato dei tragici fatti del giugno 2025 quando Heineken ha perso il "controllo operativo" dei suoi impianti nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo a opera dei ribelli del cosiddetto M23 che hanno preso il controllo del territorio: all'epoca, la multinazionale fece presente che personale armato aveva preso il controllo dei suoi siti a Bukavu, Goma e nelle aree circostanti.(leggi notizia EFA News). Questa situazione ha fatto seguito alla sospensione temporanea delle attività di Bralima all'inizio del 2025 a causa del deterioramento della sicurezza, con il birrificio e i depositi dell'azienda a Bukavu che hanno subito gravi danni a causa dei saccheggi avvenuti a febbraio 2025.

In base ai nuovi accordi Heineken manterrà la proprietà dei suoi marchi globali e regionali e continuerà la sua presenza nella RDC attraverso accordi di licenza di marchio a lungo termine. Gli accordi garantiranno la continuità della produzione, commercializzazione e distribuzione dei marchi del birrificio olandese sul mercato, tra cui Heineken, Primus, Turbo King, Legend e Mützig.

In una dichiarazione rilasciata oggi, Heineken ha affermato che l'accordo consente la continuità aziendale, sostiene l'occupazione locale e garantisce la disponibilità a lungo termine del suo portafoglio di marchi nella Repubblica Democratica del Congo. I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti.

"Bralima - commenta Guillaume Duverdier, presidente per la regione Africa e Medio Oriente di Heineken - vanta una lunga e gloriosa storia nella Repubblica Democratica del Congo, costruita sulla forza della sua gente e su un portafoglio di marchi leader. Questo passo consente all'azienda di proseguire con un modello ancorato al territorio, garantendo al contempo che i nostri marchi rimangano disponibili per i consumatori in tutto il paese".

Secondo il manager l'accordo riflette anche il passaggio di Heineken a un approccio più snello in termini di asset in mercati selezionati. "Desidero riconoscere l'impegno e la resilienza dei team coinvolti e di tutti i colleghi nella RDC, non solo nel periodo recente, ma durante tutta la nostra gloriosa storia nel paese", ha concluso Duverdier.