Giornata Made in Italy. Open day alla Cimbali

Il 15 aprile 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, il MUMAC – Museo della Macchina per Caffè di Cimbali Group apre le porte a un'esperienza speciale: per la prima volta nella sua storia, lo stabilimento produttivo di Binasco (attivo dal 1962 e luogo di nascita di alcune delle macchine per caffè espresso più celebri al mondo) sarà accessibile al pubblico, in un percorso che unisce la visita alla collezione museale all'ingresso nell'area di produzione.

"L'iniziativa - spiega una nota - patrocinata dal Comune di Binasco, nasce dalla volontà di raccontare l'impresa come conoscenza, arte e cultura - ovvero come sintesi di sapere, saper fare e saper essere - restituendo alla macchina per caffè espresso il suo pieno statuto di oggetto culturale, al crocevia tra innovazione tecnologica, progetto d'autore e identità manifatturiera italiana".

Il percorso prende avvio dalla collezione del MUMAC, che espone oltre 100 macchine per caffè e documenta l'evoluzione tecnologica, estetica e culturale di un intero comparto del Made in Italy attraverso modelli storici, brevetti e testimonianze provenienti da tutte le aziende che ne hanno segnato le tappe fondamentali.

Tra i pezzi esposti, autentiche pietre miliari della storia del design industriale italiano, La Faema E61 (1961), macchina rivoluzionaria e iconica che ha segnato una svolta nella storia dell'espresso e che, ancora oggi, continua a essere prodotta, incarnando un'idea di innovazione senza tempo, La Cimbali Pitagora (1962), disegnata dai fratelli Castiglioni, a oggi, l'unica macchina per caffè ad aver mai vinto il Compasso d'Oro dell'ADI, il più autorevole riconoscimento internazionale nel campo del design e prima macchina per la produzione in linea industriale, per la cui produzione l’azienda si è trasferita da Milano a Binasco nel ’62, oltre ad altri imperdibili pezzi a firma del miglior design italiano da Gio Ponti a Munari, da Sottsass a Cibic, da Bonetto a Giugiaro solo per citarne alcuni.

Dal museo, il percorso prosegue per la prima volta nel cuore dello stabilimento produttivo, dove i visitatori potranno osservare direttamente come nasce una macchina per caffè espresso, tra tradizione manifatturiera, competenze specialistiche e processi di innovazione. Un'occasione per scoprire come i marchi La Cimbali e Faema - entrambi iscritti, insieme alla E61, nel Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale - rappresentino un patrimonio industriale che ha contribuito a definire standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.

Per informazioni: https://www.mumac.it/prenotazioni