La Settimana di EFA News

Ricerca genetica targata Bayer. Il Tomato Brown Rugose Fruit Virus continua a rappresentare una delle sfide fitosanitarie più complesse per la filiera del pomodoro. In questo scenario si inserisce l’attività di ricerca di Bayer che, attraverso la divisione Vegetables e i brand Seminis e De Ruiter, sta sviluppando nuove varietà resistenti al virus.

Barilla 1a azienda food per reputazione. Barilla è 1a azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione nel Global RepTrak 100, che dal 1999 analizza le aziende con la migliore reputazione a livello globale. Nel ranking 2026, il Gruppo raggiunge il 9° posto complessivo, guadagnando 16 posizioni rispetto al 2025.

Vinitaly, 4000 aziende tricolori e nuove aree. Tutto pronto per la 58a edizione di Vinitaly in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile. Con 4mila aziende del Made in Italy enologico presenti e un palinsesto di oltre 100 eventi ufficiali, la manifestazione consolida la capacità di attrazione tra operatori provenienti da oltre 130 Paesi.

Ristorazione, consumi a quota 100 miliardi. Il 2025 della ristorazione ha registrato una moderata crescita, in presenza di criticità strutturali e dal rallentamento dell’economia e tensioni internazionali. È questa la fotografia scattata dal Rapporto Ristorazione 2026 di Fipe-Confcommercio, che evidenzia il trend positivo: nel 2025 il settore ha generato un valore aggiunto di 59,3 miliardi di euro e i consumi hanno toccato quota 100 miliardi di euro.



Parma capitale del barbecue. Dall'11 al 14 aprile 2026, Fiere di Parma ospita un doppio appuntamento che non ha precedenti nel panorama fieristico italiano: Bbq Expo e Butcher Show, in partnership tra Area Fiera e Fiere di Parma. Si riuniscono, per la prima volta, la filiera della carne e della ristorazione: protagonisti 400 brand, 68 eventi e academy tenute da 42 pit master e più di 100 macellai in fiera provenienti dall'Italia e dall'estero.

Turchia, 1a biblioteca al mondo per l'olio. In Turchia, a Orhanlı, sulle colline affacciate sul Mar Egeo, prende forma a prima biblioteca al mondo interamente dedicata all’extravergine. La biblioteca è ospitata all’interno del Sevilma Garden, definito la prima “Slow Food Farm” di Turchia.

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