Carlsberg va in crociera

Carlsberg Italia annuncia la nuova partnership triennale con Costa Crociere. La società, terzo produttore di birra in Italia, sarà presente in tutti i punti spina della flotta grazie alla tecnologia Draught Master e proporrà anche una selezione di birre premium in bottiglia, "per arricchire l’esperienza dei passeggeri con momenti all’insegna della qualità, dell’intrattenimento e della cultura del gusto...